The Power of Birth

About Author:

Joanna Wilder, CPM, is a nurse and a midwife, a mama of six, and a keeper of herstory. She has a passion for community development and healing of childhood trauma. After 40 years in the desert, she has moved to Oregon to further her midwifery studies and get well-watered.

Joanna Wilder, RN, BSN, SM es una enfermera en obstetricia que ha asistido partos naturales por casi 20 años, en hospitales, centros de nacimientos y hogares. Está concluyendo su práctica como partera superior con Global Midwifery en Phoenix, Arizona. Facilita grupos femeninos de recuperación en español e inglés, basados en sus historias. Le apasiona el tema de los partos naturales, y poder acompañar a mujeres en su proceso de sanidad. Se la puede contactar en: embracing-birth@earthlink.net.

View all posts by Joanna Wilder